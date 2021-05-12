İSTANBUL 21°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2021 Çarşamba / 30 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3453
  • EURO
    10,1161
  • ALTIN
    491.975
  • BIST100
    1441.33
Dünya

Enbar'da 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Irak'ın Enbar vilayetinde bayramda eylem hazırlığı yapan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

AA12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:44 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:44
ABONE OL

Irak'ın Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonda 4 teröristin yakalandığı belirtildi.

Enbar Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgeden gelen ihbar üzerine Felluce ve Garma ilçelerinde eş zamanlı DEAŞ operasyonu düzenlendi.

Operasyonda Ramazan Bayramı'nda eylem hazırlığı yaptıkları tespit edilen 4 teröristin yakalanarak mahkemeye sevk edildiği aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.