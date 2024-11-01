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Dünya

Endonezya, Google'ın ürettiği telefonun satışını yasakladı

Endonezya, Google'ın ürettiği 'Pixel 9' isimli telefon modelinin satışını, şirketin ülkedeki yatırım şartlarını karşılamadığı gerekçesiyle yasakladı.

AA1 Kasım 2024 Cuma 17:06 - Güncelleme:
Endonezya, Google'ın ürettiği telefonun satışını yasakladı
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CNA'nın haberine göre, Endonezya Sanayi Bakanlığı Sözcüsü Febri Arif, dün yaptığı basın toplantısında, "Pixel 9"un satışının yasaklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ülkede satılacak telefonların yüzde 40'ının yerel içerikle üretilmesi şartına işaret eden Arif, "Bu ürünlerin, taleplerimizi karşılamadığı sürece Endonezya'da satılamayacaklarını duyurduk." diye konuştu.

Arif, bu kuralların Endonezya'ya yatırım yapan tüm yatırımcılara adil olmak için alındığını söyleyerek Google'ın, satışlara yeniden başlamadan önce "TKDN (Yerli İçerik Seviyesi)" sertifikası alması gerektiğini belirtti.

Google ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Endonezya Sanayi Bakanlığının verilerine göre, ülkeye bu yıl yaklaşık 22 bin Pixel telefon girdi.

- "YEREL İÇERİK SEVİYESİ" DÜZENLEMESİ

"Yerel içerik seviyesi" adı verilen sertifikasyon sistemi aracılığıyla uygulanan düzenleme, Endonezya'nın büyük tüketici pazarını iç ekonomik kalkınma için kullanmaya yönelik sanayi politikasının bir parçasını oluşturuyor.

Endonezya hükümeti, şirketlerin yüzde 40 şartını yerel üretim, ürün yazılımı geliştirme veya inovasyon projelerine doğrudan yatırım yoluyla karşılayabileceklerini açıklamıştı.

Apple, Endonezya'ya 95 milyon dolarlık yatırımda bulunma taahhüdünü karşılamadığı gerekçesiyle ülkedeki Iphone 16 satışları yasaklanmıştı.

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