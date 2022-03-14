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Dünya

Endonezya ve Filipinler'de korkutan deprem

Endonezya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilken, Filipinler'in Cabra Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 04:32 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 04:34
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu duyurdu.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

FİLİPİNLER'DE 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Filipinler'in Cabra Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 11 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Cabra Adası'nın 67 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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