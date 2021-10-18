Endonezya ve Malezya, Avustralya'nın nükleer denizaltı anlaşmasından endişe duyuyor

AA 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:58 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:59

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, başkent Cakarta'da Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin Abdullah ile yaptığı ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Marsudi, Avustralya'nın nükleer denizaltı inşasının "herkesin çıkarına olmadığını" belirtti.

Avustralya'nın bu adımının bölgedeki silahlanma yarışını artırmasından endişe duyduklarını söyleyen Marsudi, bölgedeki barış ve istikrar ortamının sürdürülmesi için gösterilen çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Bunun yanı sıra Malezyalı ve Endonezyalı bakanlar, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ni (ASEAN) de bölgenin istikrar ve güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmaya çağırdı.

- AUKUS GÜVENLİK ORTAKLIĞI ANLAŞMASI

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 16 Eylül'de düzenledikleri sanal ortamdaki toplantının ardından yayımladıkları ortak bildiride "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurmuştu.

Bildiride Avustralya Kraliyet Donanması'nın nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için bu ülkenin destekleneceği belirtilmişti.

Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltıların, Hint-Pasifik'te istikrarı destekleyeceği ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarına katkı sunmak için kullanılacağı ifade edilmişti.

Anlaşmanın, Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanmıştı.

Yeni ortaklık anlaşması, aynı zamanda Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016'da imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar dolarlık Fransız tasarımlı denizaltı projesinin sonunu getirdi.