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Endonezya'da 10 ayda 111 bine yakın dang humması vakası görüldü

Endonezya Sağlık Bakanlığınca, ülkede ocak-ekim döneminde 110 bin 921 dang humması vakasının görüldüğü bildirildi.

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Endonezya Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, yaptığı açıklamada, geçen yılın aynı dönemine oranla ocak-ekim arasında ülke genelinde dang humması vakalarında ciddi artış olduğunu ve 110 bin 921 vaka kaydedildiğini belirtti.

Tarmizi, geçen yılın tamamında 65 bin 602 dang humması vakası görüldüğü bilgisini paylaşarak, bu yıl vakaların artmasının başlıca nedenlerinin, atık su kanalları ve su birikintilerinde gerekli temizlik işlemlerinin yapılmaması olduğunu vurguladı.

Özellikle Kuzey Sumatra, Doğu, Batı ve Orta Cava eyaletlerinin yanı sıra başkent Cakarta ve Lampung kentinde dang hummasının arttığına işaret eden Tarmizi, ülke genelindeki vakaların yüzde 43'ünün 5 ila 17 yaş grubunda görüldüğünü kaydetti.

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakası oluyor.

Endonezya'da dang hummasından 2016'da bin 598, 2017'de 493, 2018'de de 344 kişi hayatını kaybetmişti.

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