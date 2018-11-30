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Endonezya'da 113 mahkum hapishaneden kaçtı

Endonezya’nın Açe eyaletinde 113 mahkumun hapishaneden kaçtığı bildirildi.

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Kompas gazetesinin haberine göre, Banda Açe’de 726 tutuklunun bulunduğu bir hapishanede, dün akşam çıkan kargaşadan yararlanan 113 mahkum kaçtı. Olay sonrası farklı noktalarda yakalanan 20 firari mahkum yeniden cezaevine gönderilirken, diğer kaçak mahkumları arama çalışmaları devam ediyor. Kargaşanın nedeni henüz bilinmezken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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