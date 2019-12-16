Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Batı Nias bölgesinin 138 kilometre güneybatı açıklarındaki depremin, yerin 24 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.
Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.
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