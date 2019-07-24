Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Doğu Cava eyaletindeki Sumberasri bölgesinin 11 kilometre güneyi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin, yerin 103,2 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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