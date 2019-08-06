29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku Adalarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Deprem Enformasyon Birimi'nden yapılan açıklamada, Maluku'nun kuzeyinde yerel saatle 10.51'de 5,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Deniz seviyesinin 10 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssünün, Maluku'nun 156 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Maluku genelinde geçen aydan bu yana 3 ayrı deprem meydana gelmişti.

Hong Kong´da otomobil eylemcilerin arasına daldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

2 günde 2,1 milyar liralık kredi başvurusu

2 günde 2,1 milyar liralık kredi başvurusu

Güvenli bölge görüşmelerinde 2. gün: 10.30'da başladı

Güvenli bölge görüşmelerinde 2. gün: 10.30'da başladı

Defansın soluna Tsimikas sürprizi

Defansın soluna Tsimikas sürprizi

Çin ya da Dubai'ye gönderilecekti... Kilolarca altın ele geçirildi

Çin ya da Dubai'ye gönderilecekti... Kilolarca altın ele geçirildi

'Hindistan'a karşı Pakistan-Çin ekseni güçlenebilir'

'Hindistan'a karşı Pakistan-Çin ekseni güçlenebilir'

9 yıldır tarlasına yazıyor: Görenler, şaşırıyor, hikayesini merak ediyor

9 yıldır tarlasına yazıyor: Görenler, şaşırıyor, hikayesini merak ediyor

Cumhurbaşkanlığı düğmeye bastı: Özel yazılımla takip edilecek

Cumhurbaşkanlığı düğmeye bastı: Özel yazılımla takip edilecek

Güpegündüz dehşet: Onlarca kişinin önünde bıçaklayıp kaçtı

Güpegündüz dehşet: Onlarca kişinin önünde bıçaklayıp kaçtı
 

POPÜLER HABERLER

Adana´da kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

Adana´da kapkaç anı saniye saniye görüntülendi.

İngiliz ordusunu korkutan 'Rus hayaleti'

İngiliz ordusunu korkutan 'Rus hayaleti'

Emekliye 1.000 TL

Emekliye 1.000 TL

NASA dünyayı korkutan haritayı yayınladı!

NASA dünyayı korkutan haritayı yayınladı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA