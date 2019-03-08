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Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da Papua eyaletine bağlı Yalimo bölgesinin 71 kilometre kuzeydoğusunda 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

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Endonezya'nın Papua eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  
 
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Yalimo bölgesinin 71 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin, yerin 10 kilometre altında oluştuğunu açıkladı.
 
Depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadı.
 
Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.
 
Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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