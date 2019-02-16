Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Papua eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Papua eyaletinin başkenti Jayapura'nın 47 kilometre kuzeybatısında olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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