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Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Tuapejat bölgesinin 49 kilometre güneydoğu açıklarındaki depremin, yerin 18 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

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