18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4363
  • 6,1173
  • 226.057
  • 101.157
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da Sumatra Adası'nın kuzeyinde yer alan Açe eyaletinde, 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Singkil bölgesinin 47 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 19 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verilmezken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

CHP´li vekil: PKK´lıların oylarına talibiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP, "Arslan disipline sevk edildi" ifadesini sehven geçmiş

CHP, 'Arslan disipline sevk edildi' ifadesini sehven geçmiş

Türkiye Belçika'ya nota verdi

Türkiye Belçika'ya nota verdi

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi

'Türkiye’de sanata alan açılmadığına ilişkin laflar safsatadır'

'Türkiye’de sanata alan açılmadığına ilişkin laflar safsatadır'

İran'dan Türkiye hamlesi

İran'dan Türkiye hamlesi

'Türkiye gibi komşumuz olduğu için şanslıyız'

'Türkiye gibi komşumuz olduğu için şanslıyız'

'Türkiye iyi bir dost'

'Türkiye iyi bir dost'

Terör örgütü YPG'yi sayıklayan terörist yakayı ele verdi

Terör örgütü YPG'yi sayıklayan terörist yakayı ele verdi
 

POPÜLER HABERLER

SIPRI: Türkiye’nin silah ihracatı yüzde 170 arttı

SIPRI: Türkiye’nin silah ihracatı yüzde 170 arttı

Beklenen hat yarın açılıyor

Beklenen hat yarın açılıyor

Tarihin en büyük medeniyetlerinden biri Aztekler nasıl yok oldu?

Tarihin en büyük medeniyetlerinden biri Aztekler nasıl yok oldu?

Geleceği şekillendirecek teknolojiler

Geleceği şekillendirecek teknolojiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA