22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8142
  • 6,4697
  • 281.487
  • 94896.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Papua eyaletinin başkenti Jayapura'nın 138 kilometre güneydoğusu olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon’da, 26 Eylül’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Komandolardan milli sporculara mesaj: Selamınızı aldık, gözünüz arkada kalmasın!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı

Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik anları

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik anları

'Altın tozu' diye satmaya çalıştılar, kıskıvrak yakalandılar

'Altın tozu' diye satmaya çalıştılar, kıskıvrak yakalandılar

'Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi'

'Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi'

Twitter'ın Orta Doğu sorumlusu İngiliz ordusunda subaymış

Twitter'ın Orta Doğu sorumlusu İngiliz ordusunda subaymış
 

POPÜLER HABERLER

Tel Abyad´da bulundu! Mehmetçik adım adım terörü temizliyor

Tel Abyad´da bulundu! Mehmetçik adım adım terörü temizliyor

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları

Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları

Define aramak için 40 metre kazmışlar!

Define aramak için 40 metre kazmışlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA