Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda (UGSS) yapılan açıklamada depremin şiddetinin 6 olduğu açıklandı.

Yerin 25 km derinliğinde meydana gelen deprem sonrası tsunami oluşması ya da hasar ile ilgili herhangi bir uyarı veya açıklama yapılmadı.

Tsunami ve deprem felaketleriyle sık sık ismi anılan Endonezya, sismik hareketlerin çok yoğun olduğu ''Ateş Çemberi'' olarak nitelendirilen bölgede. 2018 yılı sonundaki yılbaşı kutlamaları sırasında meydana gelen tsunamide 430 kişi yaşamını yitirdi, 159 kişi ise bulunamadı.

26 Aralık 2004'de bölgedeki 14 ülkede etkili olan depremde 120 bini Endonezyalı 226 bin kişi hayatını kaybetti.