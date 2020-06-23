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Dünya

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA23 Haziran 2020 Salı 11:28 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 11:29
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Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletteki Güney Bolaang Mongondow bölgesine bağlı Bolaanguki ilçesinin 42 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 94 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Eyaletin Manado, Bitung ve Minahasa bölgelerinde de hissedilen depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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