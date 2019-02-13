Endonezya'da ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi protesto edildi

İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Ulusal İşçi Hareketi Merkezi gibi çeşitli birliklerin organize ettiği protestoya katılan göstericiler, ellerindeki ''Venezuela halkı ile birlikteyiz'', ''Venezuela'ya müdahaleyi bırak'' ve ''Trump Venezuela'dan elini çek'' dövizleriyle ABD aleyhine sloganlar attı.

Gösterinin organizatörlerinden Halkın İşçi Hareketi Sözcüsü Nining Elitos, yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela halkının egemenliğine saygı duymayarak iç işlerine karışmasına tepki gösterdi.

Elitos, Venezuela'nın içinde olduğu ekonomik krizin ABD'nin ekonomik ablukasından kaynaklandığını belirterek, ABD'nin bu ablukaya son vermesi gerektiğini söyledi.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya ve Portekiz'den sonra Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.