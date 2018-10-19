Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı son 24 saatte 49 patladı
Endonezya’da, Anak Krakatau Yanardağı’nda son 24 saatte 49 patlama meydana geldi.
- AA
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, Sumatra ile Cava Adaları arasındaki Anak Krakatau Yanardağında, sadece 1 günde 49 patlama meydana geldiği belirtildi.
BMKG yetkilileri, yapılan gözlemlerde, yanardağdan püsküren kül kütlesinin yaklaşık 400 metreye yüksekliğe ulaştığını kaydetti.
Patlamaların başlamasından bu yana yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli bölgelere geçmeleri uyarısı yapılıyor.
Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.
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