Endonezya’da, Ana Krakatau Yanardağı’nda dünden bu yana 100'ü aşkın patlama oldu

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG), Sumatra ile Cava Adaları arasında yer alan yanardağda, bir günde 101 patlama meydana geldiği belirtildi.

BMKG yetkilileri, yapılan gözlemlerde, yanardağın güneyinde lav akışı gözlendiğini ve çıkan alevlerin yer yer 100-200 metre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

BMKG'den cumartesi günü yanardağda bir gün içinde 348 patlama yaşandığı açıklanmıştı.

Patlamaların başlamasından bu yana yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli bölgelere geçmeleri uyarısı yapılıyor.

Deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.