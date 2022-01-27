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Dünya

Endonezya'da ayrılıkçı militanlar saldırı düzenledi: 3 ölü

Endonezya'nın Papua eyaletinde, ayrılıkçı militanların düzenlediği saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı bildirildi.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 18:20 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 18:20
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Endonezya ordusundan yapılan açıklamada, Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusu'na mensup militanların Puncak bölgesindeki bir kışlaya saldırdığı duyuruldu.

Ordu sözcüsü Albay Aqsha Erlangga, saldırgan grubun yakındaki ormana kaçtığını ve saldırıya karşılık verildiğini kaydetti.

Saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin de ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik güçleriyle militanlar arasında son iki yılda çıkan çatışmalarda en az 30 askerin öldüğü belirtiliyor.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

Endonezya hükümeti ise 1969 referandumunda Papua halkının Endonezya çatısı altında kalmayı kabul etmesi nedeniyle Papua'nın Endonezya'ya ait olduğunu savunuyor.

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