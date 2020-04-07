AA 07 Nisan 2020 Salı 14:33 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 14:33

Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 vakalarının her geçen gün artmaya devam ettiğini belirterek halka maske kullanılması uyarısını yineledi.



Virüs bulaşanların sayısının 247 artışla 2 bin 738’e yükseldiğini belirten Yurianto, ölü sayısının son 24 saate 12 kişi artarak 221’e ulaştığı bilgisini paylaştı.



Öte yandan Endonezya Doktorlar Birliği (IDI) verilerine göre, ülkede salgının ortaya çıktığı mart başından bu yana Kovid-19 nedeniyle 25 doktorun yaşamını yitirdiği bildirildi.



Sağlık Bakanı Terawan Agus Purtanto da salgınla mücadele amacıyla merkezi hükümetin "geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar" düzenlemesinin başkent Cakarta’da uygulanması için onay verdiğini açıkladı.

