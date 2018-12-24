Endonezya’daki tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 373’e yükseldi

Endonezya, hafta sonu meydana gelen tsunami ile sarsıldı. Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 373’e yükseldi. Afet Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 128 kişinin ise kayıp olduğunu dile getirdi.

Sahil bölgesindeki enkaz alanlarında yüzlerce askeri personel ve gönüllü tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.