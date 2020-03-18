İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,474
  • EURO
    7,0509
  • ALTIN
    315.258
  • BIST100
    86300.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Endonezya'da koronavirüs nedneiyle can kaybı 19'a çıktı
Dünya

Endonezya'da koronavirüs nedneiyle can kaybı 19'a çıktı

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

AA18 Mart 2020 Çarşamba 17:31 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:52
ABONE OL

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7’den 19’a yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, tespit edilen 55 yeni vaka ile ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısının 227’ye çıktığını belirterek, tedavi altındaki 11 kişinin ise iyileştiğini ifade etti.

Öte yandan, Borneo Adası’nda Endonezya ile Malezya arasındaki sınır kapıları geçici süreyle kapatıldı.

Endonezya-Malezya arasındaki karşılıklı uçuşlar, alınan tedbirler kapsamında 31 Mart’a kadar askıya alındı.

Koronavirüs karantinası için yurtlar hazır

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'
'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

'Bir günde 4 bin kişi mağazaya geldi, Başkan Erdoğan aradı'

İlk Antonov üretime başladı
İlk Antonov üretime başladı

İlk Antonov üretime başladı

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz
Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Putin duyurdu: Gelecek ay üretime geçmeyi planlıyoruz

Koronavirüsü bitiriyor
Koronavirüsü bitiriyor

Koronavirüsü bitiriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.