Endonezya'da deniz kenarında bulunan cami, deprem ve tsunamide payandaları çökmesine karşın yıkılmadı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden en çok etkilenen kent Palu oldu.

Şehirde afet nedeniyle çok sayıda kişi hayatı kaybetti, özellikle denize yakın yerlerdeki binalar yerle bir oldu.

Orta Sulawesi Bölgesi Jalan Cumi Cumi Caddesi'nde deniz kenarında beton payandalar üzerine inşa edilen ve bundan dolayı "yüzen cami" olarak adlandırılan Erkam Bab El Rahman Camisi ise şiddetli deprem ve tsunamiye rağmen ayakta kalmayı başardı.

Yaşanan afette, payandaları çökmesine rağmen yıkılmayarak su üzerinde kalan cami, ilgi odağı haline geldi.

Bölgeye gelenler mevcut konumuyla "yüzen cami" adının karşılığını veren ibadethanenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Camiyi görmeye gelenlerden Naryo Yatemo, "Caminin temeli çok sağlam değildi bundan dolayı çöktü. Tsunami camiyi yıkamadı ama denize doğru sürükledi." dedi.

Yeni görüntüler de ortaya çıktı

Öte yandan Endonezya'daki deprem ve ardından yaşanan tsunamiye ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Palu'da yaşayanlar tarafından çekilen görüntülerde, depremin ardından oluşan tsunaminin önüne çıkan her şeyi sürüklediği yer aldı.

Videolara bakıldığında çekim yapan kişinin, bulunduğu yerdeki toprağın yumuşamaya başlaması üzerine kaydı sonlandırdığı anlaşıldı. Bu kişinin tsunamiden son anda kurtulduğu öğrenildi.

Görüntülere, tsunamiyi görenlerin tekbir getirdiği de yansıdı.

Afette hayatını kaybedenlerden birine ait cesetin arama çalışmalarında bulunduğu anlar da görüntülendi.