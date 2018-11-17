Endonezya’da deprem ve toprak kaymasında 7 kişi öldü

Batı Sulawesi doğal afetler bürosundan yapılan açıklamada depremin yol açtığı toprak kayması sebebiyle 8 bin kişinin başka yerlere yerleştirildiği kaydedildi. Afet Yönetim ve Rehabilitasyon Ajansı Başkanı Pasamboan Pangloli, depremde 7 kişinin hayatını kaybettiğini, depremde meydana gelen toprak kaymasında 8 evin toprak altında kaldığını söyledi. Batı Sulawesi bölgesinde geçtiğimiz eylül ayında meydana gelen depremde 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.