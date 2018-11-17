Endonezya’da deprem ve toprak kaymasında 7 kişi öldü
Endonezya’nın Batı Slawesi bölgesindeki Mamasa kasabasında meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Batı Sulawesi doğal afetler bürosundan yapılan açıklamada depremin yol açtığı toprak kayması sebebiyle 8 bin kişinin başka yerlere yerleştirildiği kaydedildi. Afet Yönetim ve Rehabilitasyon Ajansı Başkanı Pasamboan Pangloli, depremde 7 kişinin hayatını kaybettiğini, depremde meydana gelen toprak kaymasında 8 evin toprak altında kaldığını söyledi. Batı Sulawesi bölgesinde geçtiğimiz eylül ayında meydana gelen depremde 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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