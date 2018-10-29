Yetkililer, yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiğini belirtti.

Endonezya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammad Syaugi, başkent Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen 188 kişinin olduğu yolcu uçağının enkazının bulunduğunu açıkladı.

Endonezya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı Endonezya Ulaştırma Bakanlığı da 181 yolcu arasında 2 bebek ve bir çocuk bulunduğunu, mürettebatın ise ikisi pilot 7 kişiden oluştuğunu bildirdi.

Endonezya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı Öte yandan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi JT 610 uçağının, şirketin bünyesine son kattığı yeni uçaklardan biri olduğunu aktardı.

Endonezya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı Enkazın bulunma haberinden sonra yolcu yakınları sinir krizi geçirdi.

Endonezya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı Yolcuların akıbeti hakkında resmi açıklama yapılmasa da öldükleri varsayılıyor.

Endonezya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı Endonezya’nın sivil havacılık güvenliği 2007’de sık yaşanan uçak kazalarından sonra mercek altına alınmış, Lion Air’in de aralarında bulunduğu birkaç havayolu şirketinin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ne uçuşu yasaklanmıştı.