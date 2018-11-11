Endonezya'da düşen yolcu uçağında arama çalışmaları sonlandırıldı

Endonezya'da 29 Ekim'de düşen yolcu uçağına ilişkin arama çalışmaları daha fazla cesede ulaşılamaması nedeniyle durduruldu.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Operasyonlar Direktörü Bambang Suryo Aji, yaptığı açıklamada, uçak kazası sonrası bölgede yapılan çalışmalarda uçağın enkazına ait daha fazla parçaya ve cesede ulaşılamaması nedeniyle arama faaliyetini sonlandırdıklarını duyurdu.

Aji, 13 gün süren çalışmalar sonucunda hastaneye gönderilen ceset parçalarından 79 kişinin kimliğinin tespit edildiğini söyledi.

Lion Hava Yollarının her bir kurban için aile yakınlarına yaklaşık 85 bin ABD doları ödemeye başladığı bildirildi.

Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçakla, 29 Ekim'de Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan, Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti.

Uçakta, 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat olmak üzere toplam 189 kişi bulunuyordu.