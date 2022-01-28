Endonezya'da eski bir belediye başkanının kendi kölelik sistemini kurduğu ortaya çıktı

AA 28 Ocak 2022 Cuma 14:29 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 14:38

Ulusal basındaki haberlere göre, eski Langkat Belediye Başkanı Terbit Rencana Perangin Angin'in, 19 Ocak'ta yolsuzlukla ilgili başka bir davada gözaltına alınmasının ardından evinde yapılan araştırmada, evinin arka bahçesinde etrafı yüksek duvarlarla çevrili, demir parmaklıkları olan 6x6 metre büyüklüğünde 2 hapishane hücresi bulundu.

Polisler, hücrelerde palm yağı tarlalarında çalışan 27 işçinin bulunduğunu, Endonezya'nın en zengin yerel idarecisi olduğu sanılan Angin'in evinin bahçesinde bu hücrelerin 2012'den bu yana var olduğunu kaydetti.

Hücrelerin bulunduğu alanın daha önce uyuşturucu bağımlıları için rehabilitasyon yeri olarak kullanıldığını aktaran polis yetkilileri, 2017'de binaya resmi izin verildiğini ancak hücrelerin keşfedilmesiyle daha sonra bu iznin iptal edildiğini aktardı.

Hücrelerde tutulan 27 kişinin zamanında buraya aileleri tarafından getirilerek bırakıldığını kaydeden yetkililer, bu kişilerin bir buçuk yıl boyunca rehabilite edildiklerini, genelde bölge sakinlerinden olduklarını bildirdi.

Bölgede faaliyet gösteren Migrant Care adlı sivil toplum kuruluşu yetkilileri, eski Belediye Başkanı Angin tarafından palm yağı tarlalarında her gün en az 10 saat çalıştırılan bu kişilerin iş bitince hücrelere konulduğunu, günde sadece 2 defa yemek verildiğini ve bedava çalıştırıldıklarını belirtti.

Eski Belediye Başkanı Terbit Angin 19 Ocak'ta bir iş adamından yüklü miktarda rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.