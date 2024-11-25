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Dünya

Endonezya'da facia: 16 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda ani sel ve toprak kaymalarında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
Endonezya'da facia: 16 kişi hayatını kaybetti
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Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) yetkilisi Juspri M. Nadeak, Sumatra Adası'ndaki Karo bölgesinde ani sel ve heyelanların meydana geldiğini açıkladı.

Nadeak, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarının birçok bölgede evleri yıktığını ve çiftlikleri tahrip ettiğini belirtti.

Afetlerde 16 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Nadeak, ikisi çocuk 6 kişiden haber alınamadığını söyledi.

Nadeak, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Yetkililer, afetlerde onlarca kişinin yaralandığını belirtti.

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