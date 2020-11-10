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Dünya

Endonezya'da heyecanlandıran keşif! Türünün ilk örneği, birçok bilgi sağlayacak

Endonezya'da 8 bin yıl önce yaşamış ve türünün ilk örneği olan çocuk mezarı keşfetti. Arkeologlar, türünün ilk örneği olan bu nadir mezarın dönem hakkında birçok bilgi sağlayacağını tahmin ediyor.

DHA10 Kasım 2020 Salı 11:35 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 11:35
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Endonezya’nın Alor Adası'ndaki Makpan Mağarası'nda arkeologlar tarafından yapılan keşifte, 8 bin yıl önceye ait 4-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk mezarı bulundu. Çocuğun yanakları, o dönemin cenaze geleneklerine uygun olarak kırmızı aşı boyasıyla boyanmış halde keşfedildi.

Arkeologlar tarafından yapılan açıklamada, o döneme ait cenaze merasimlerinde, çocuğun, kol ve bacak kemiklerinin mezardan çıkarıldığı ifade edildi. Arkeologlar, türünün ilk örneği olan bu nadir mezarın dönem hakkında birçok bilgi sağlayacağını tahmin ediyor.

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