Endonezya'da heyelan: 4 ölü

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, adanın kuzeyinde Toba bölgesine bağlı Halado köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan heyelanda 4 evin göçük altında kaldığını belirtti.

Heyelanda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de sağ olarak kurtarıldığını aktaran Nugroho, kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Bali Adası’nda, hafta sonu meydana gelen heyelanda 4 kişi göçük altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kaymaları meydana geliyor.