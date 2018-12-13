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Endonezya'da heyelan: 4 ölü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen heyelanda 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

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Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, adanın kuzeyinde Toba bölgesine bağlı Halado köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan heyelanda 4 evin göçük altında kaldığını belirtti.

Heyelanda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de sağ olarak kurtarıldığını aktaran Nugroho, kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan Bali Adası’nda, hafta sonu meydana gelen heyelanda 4 kişi göçük altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kaymaları meydana geliyor.

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