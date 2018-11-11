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Endonezya'da meydana gelen heyelanda 7 kişi öldü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti.

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Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Sukamaju köyünde, 7 kişinin içinde bulunduğu bir evin şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda toprak altında kaldığını belirtti.

Heyelanda evdeki 7 kişi yaşamını yitirirken, arama kurtarma ekiplerinin cesetleri toprak altından çıkarma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yetkililer, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan riskinin olduğu alanlarda yaşayanların güvenli bölgelere yerleştirildiğini bildirdi.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

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