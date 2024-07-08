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Dünya

Endonezya'da heyelan: Altın madeninde çalışan 135 işçi toprak altında kaldı

Şiddetli yağışların etkili olduğu Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki bir altın madeninde meydana gelen heyelanda 11 işçinin öldüğü açıklandı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 09:47 - Güncelleme:
Endonezya'da heyelan: Altın madeninde çalışan 135 işçi toprak altında kaldı
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Gorontalo Arama ve Kurtarma Ajansı Sözcüsü Afifuddin Ilahude, yaptığı açıklamada, Sulawesi Adası'ndaki sağanağın heyelana yol açtığını ifade ederek, heyelanda Bone Bolango bölgesindeki "yasa dışı" işletilen altın madeninde çalışan 35 işçinin toprak altında kaldığını açıkladı.

Olayın ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini aktaran Ilahude, ekiplerin 11 kişinin cesedine ulaştığını kaydetti.

19 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA

Ilahude, ekiplerin olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmakta zorlandığını ifade ederek, şu ana kadar 5 kişinin yaralı kurtarıldığını, kalan 19 kişi için de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR 3 METREYE ULAŞAN SELLERE NEDEN OLDU

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, 6 Temmuz'dan bu yana bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağmurların Bone Bolango'daki beş köyde 3 metre yüksekliğe ulaşan sellere neden olduğunu, yaklaşık 300 evin ve 1000'den fazla kişinin bundan etkilendiğini söyledi.

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