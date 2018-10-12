Endonezya'da iki kişiye uyuşturucudan idam cezası
Endonezya'da uyuşturucu kaçakçılığından yakalanan iki kişi idam cezasına çarptırıldı.
- AA
Endonezya'da uyuşturucu kaçakçılığından yakalanan iki kişi idam cezasına çarptırıldı.
Jakarta Post gazetesinin haberine göre, Medan Bölge Mahkemesi geçen yıl uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yakalanan iki kişiyi idama mahkum etti.
Mahkemenin kararına karşılık zanlıların, temyize yoluna başvuracağı belirtildi.
Polis, geçen yıl aralık ayında Sumatra Adası'ndaki Medan kentinde bir uyuşturucu çetesine yönelik yaptığı farklı noktalardaki baskında iki zanlıyı Malezya üzerinden getirdikleri belirlenen 100 kilogram metamfetaminle yakalamıştı.
Endonezya hükümeti, uyuşturucuyla mücadelede sert önlemlere başvuruyor. Üzerinde 5 gramdan fazla uyuşturucuyla yakalananlar idam cezasına çarptırılabiliyor.
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