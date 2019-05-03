21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9774
  • 6,6719
  • 243.986
  • 93.790
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya'da iki seçimin aynı gün yapılmasının bilançosu ağırlaşıyor

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanı ve milletvekili seçimi ve sonrasında uzun süren çalışma saatleri nedeniyle yorgunluğa bağlı rahatsızlıklardan ölenlerin sayısı 500'ü geçti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel basında çıkan haberlere göre, seçim günü ve sonrasında, şu ana kadar Endonezya Seçim Komisyonuna bağlı 412 sandık görevlisi, Seçim Denetleme Kurumundan 92 görevli ve aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu toplamda 500'den fazla kişi aşırı çalışmaya bağlı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 3 bin 700 sandık görevlisinin de hastanede tedavi gördüğü ve özellikle sandık görevlilerinde can kaybının yüksek olduğu aktarıldı.

Seçimin işleyişi ve güvenliğinden sorumlu her birimin, ölenlerin ailelerine farklı miktarlarda tazminat ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Aşırı iş yükü ve uzun süren çalışma saatinin yol açtığı yorgunluktan kaynaklı tükenme, kalp rahatsızlığı ve tansiyon gibi rahatsızlardan ölenlerin çoğunun 40 yaşın üstünde olduğu bildirildi.

Hafta başında 367 kişinin öldüğü bildirilmişti.

- AİLELERE TAZMİNAT ÖDENİYOR

Öte yandan Endonezya Seçim Komisyonu Başkanı Arif Budiman, ölenlerin ailelerine 36 milyon rupiah (yaklaşık 15 bin TL) ödemeye başladıklarını açıkladı.

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, iki seçimin aynı gün yapılması kararının gözden geçirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Endonezya'da ilk kez genel seçimler ve devlet başkanı seçimi aynı günde düzenlenirken, 800 binden fazla oy kullanma merkezinde 7 milyon kişi görevlendirildi.

Ülkede 193 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık yüzde 81'nin katılım sağladığı seçime ilişkin resmi sonuçlarının 22 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor.

Kayıp çocuklar böyle bulundu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kılıçdaroğlu'nun korumalarına soruşturma

Kılıçdaroğlu'nun korumalarına soruşturma

Skandal mesajı sonrası gözaltına alınmıştı... İfadesi ortaya çıktı

Skandal mesajı sonrası gözaltına alınmıştı... İfadesi ortaya çıktı

HDP'li belediye 145 işçiyi işten çıkardı

HDP'li belediye 145 işçiyi işten çıkardı

İlçeye 9 günlük tatil öncesi talep yağıyor

İlçeye 9 günlük tatil öncesi talep yağıyor

Bakan Soylu: Ortak operasyona imkan tanıyacak düzenlemeleri yaptık

Bakan Soylu: Ortak operasyona imkan tanıyacak düzenlemeleri yaptık

İstanbul'daki sandık kurullarına soruşturma ile ilgili Başsavcılık'tan açıklama

İstanbul'daki sandık kurullarına soruşturma ile ilgili Başsavcılık'tan açıklama

Mevlana'nın torunu konuştu: Bu bizi üzüyor

Mevlana'nın torunu konuştu: Bu bizi üzüyor

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez Solucan Bank

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez Solucan Bank
 

POPÜLER HABERLER

Otomobilini yıkarken iki araç çarptı! Feci kaza kamerada...

Otomobilini yıkarken iki araç çarptı! Feci kaza kamerada...

'Türkiye isterse Su-57 için hazırız'

'Türkiye isterse Su-57 için hazırız'

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez Solucan Bank

Soluğu Dubai'de aldılar! Çiftlik Bank'tan sonra bu kez Solucan Bank

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA