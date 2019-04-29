Endonezya'da iki seçimin aynı gün yapılmasının bilançosu ağır oldu

Endonezya Seçim Komisyonu Genel Sekreteri Arif Rahman Hakim, bu sabah ellerine ulaşan verilere göre, ülkede milletvekilliği ve devlet başkanlığı seçiminin yapıldığı 17 Nisan'da ve sonrasındaki süreçte 367 seçim görevlisi ve polis memurunun, aşırı çalışmaya bağlı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aşırı iş yükünün 2 bin 151 seçim görevlisinin de rahatsızlanmasına yol açtığı, hayatını kaybeden görevlilerin yüzde 70'inin yaşlarının 40'ın üzerinde olduğu belirtildi.

Ölenlerin ailelerine 36 milyon rupi (yaklaşık 15 bin TL), rahatsızlananlara da 8,25 ila 30 milyon rupi (3 bin 500 ila 12 bin 500 TL) tazminat ödeneceği ifade edildi.

Bu arada Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, iki seçimin aynı gün yapılması kararının gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

Endonezya'da 2014 yılında alınan mahkeme kararına dayanılarak ülke tarihinde ilk kez genel seçimler ve devlet başkanı seçimi aynı gün düzenlendi.

Seçim Komisyonu, seçmenlerin 5 ayrı sandıkta oy kullandığı seçimler için 800 binden fazla oy kullanma merkezinde 7 milyon kişiyi görevlendirdi.