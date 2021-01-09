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Dünya

Endonezya'da yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı

Endonezya'da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğü bildirildi.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 13:59 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 16:03
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Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü belirtti. Sumadi, uçağın düştüğü bölge genelinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı yetkilileri de bölgede süren çalışmalarda, uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçaların bulunduğunu kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, en son iletişimin yerel saatle 14.40'ta yapıldığı uçağın Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığını belirtmişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. Söz konusu kazada, 189 kişi yaşamını yitirmişti.

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