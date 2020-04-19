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Dünya

Endonezya'da kaçak altın madeninin çökmesi sonucu 6 kişi öldü

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde yasa dışı işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

AA19 Nisan 2020 Pazar 09:31 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 09:32
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Kompas gazetesinin haberine göre, eyaletin Güney Solok bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle kaçak altın madeni ocağında göçük yaşandı.

Güney Solok Emniyet Sorumlusu Imam Yulisdianto, arama kurtarma çalışmalarında, göçük altında kalan biri kadın 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Maden ocağının, bölge sakinlerince kaçak işletildiğini ifade eden Yulisdianto, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kuzey Sulawesi eyaletinin Bolaang Mongondow bölgesinde, 26 Şubat 2019'da kaçak altın madeninde meydana gelen heyelanda 27 kişi yaşamını yitirmişti.

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