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Dünya

Endonezya'da kısıtlamalar 2 hafta daha uzatıldı

Endonezya'da son 24 saatte 265 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ve 5 kişinin virüs sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, basın brifinginde Cava ve Bali adaları dışındaki halka açık etkinliklere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarının yarından itibaren 2 hafta daha uzatıldığını söyledi.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 20:39 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 20:39
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Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 265 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ve salgının başlangıcından bu yana virüs bulaşan kişi sayısının 4 milyon 263 bin 433'e yükseldiği belirtildi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 5 artarak 144 bin 102'ye çıktığı bildirildi. Son 24 saatte 112 kişinin daha iyileştiği ve toplam iyileşen sayısının 4 milyon 114 bin 801'e ulaştığı kaydedildi.

- KISITLAMALAR YARINDAN İTİBAREN 2 HAFTA DAHA UZATILDI

Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, basın brifinginde Cava ve Bali adaları dışındaki halka açık etkinliklere yönelik Kovid-19 kısıtlamalarının yarından itibaren 2 hafta daha uzatıldığını söyledi.

Hartarto, Omicron varyantının yayılmasını engellemek için halkı sağlık protokollerini uygulamaya devam etmeye çağırdı.

Endonezya'da bugüne kadar 281,58 milyon dozu aşkın Kovid-19 aşısı uygulandı.

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