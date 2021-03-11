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Dünya

Endonezya'da korkunç kaza! 27 ölü

Endonezya'nın Cava Adası'nda öğrencileri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün vadiye uçtu. Olayda 27 kişi öldü.

AA11 Mart 2021 Perşembe 09:19 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 09:19
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Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sumedang kenti yakınında, geziden dönen ortaokul öğrencileri, öğretmenleri ve ebeveynlerini taşıyan otobüsün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik vadiye uçtuğu bildirildi.

Otobüsteki 27 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bazı yolcular otobüsün freninin bozulduğunu öne sürdü.

Düşük güvenlik önlemleri ve altyapı nedeniyle Endonezya'da trafik kazalarının yaygın olduğu ifade ediliyor.

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