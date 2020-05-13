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Dünya

Endonezya'da koronavirüs vaka sayısında en fazla günlük artış kaydedildi

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi.

AA13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:11 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:12
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Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülke genelinde son 24 saatte 689 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 15 bin 438’e yükseldiğini açıkladı.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Yurianto, ölenlerin sayısının 21 artarak 1028’e, iyileşenlerin sayısının ise 224 artarak, 3 bin 287’ye çıktığını ifade etti.

Vakalar, başkent Cakarta’da 5 bin 554’e, Doğu Cava’da 1772’ye, Batı Cava’da 1556’ya ve Bali’de 332’e ulaştı.

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