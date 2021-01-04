İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Ocak 2021 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3798
  • EURO
    9,0422
  • ALTIN
    456.476
  • BIST100
    1476.72
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Endonezya'da sel 4 bin 440 kişiyi yerinden etti
Dünya

Endonezya'da sel 4 bin 440 kişiyi yerinden etti

Endonezya'nın Açe eyaletinde meydana gelen sel hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaşanan olayda 4 bin 440 kişi yerinden oldu.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 09:06 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:06
ABONE OL

Doğu Açe Afet Yönetim Ajansı’nın açıklamasına göre, eyaletin Doğu Açe bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Rantau Selamat, Indra Makmu, Ranto Peureulak ve Birem Bayeun gibi çeşitli ilçelere bağlı 23 köyde su baskını yaşandı.

Bölge genelinde 4 bin 440 kişinin selden olumsuz etkilendiğini belirten yetkililer, sel felaketinde şu ana kadar can kaybı olduğu bilgisi edinmediklerini aktardı.

Yetkililer, ayrıca su baskınlarından evleri hasar gören aileleri tahliye ve yardım çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Bu arada Kuzey ve Doğu Açe bölgesinde, geçen ay başında meydana gelen sel nedeniyle 28 bin kişi yerinden olmuştu.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim ile nisan arasında sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.