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Dünya

Endonezya'da sel felaketi: 22 binden fazla kişi olumsuz etkilendi

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışlar 7 yerde sele sebep oldu,22 bin 655 kişi olumsuz etkilendi.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:36 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 09:36
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Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, Güney Bolaang Mongondow'da bölgesinde şiddetli yağışların 7 yerde sele neden olduğunu açıkladı.

Su baskınlarından 22 bin 655 kişinin olumsuz etkilendiğini aktaran Jati, sel felaketinde şu ana kadar 1 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Jati, bölge genelinde 64 ev, 5 köprü ve bazı yolların sel suları nedeniyle hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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