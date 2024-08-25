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Dünya

Endonezya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

Endonezya'nın Ternate Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 13 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

IHA25 Ağustos 2024 Pazar 16:45 - Güncelleme:
Endonezya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var
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Endonezya'da dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ternate Adası'nda yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Felakette 10 ev ağır hasar gördü.

Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, mağdurların tahliyesine yardımcı olmak üzere bölgeye bir ekibin gönderildiği kaydedildi.

Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından yapılan açıklamada ise, tahliye çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

BNPB Sözcüsü Abdul Muhari yaptığı açıklamada, "İnsanları uyanık olmaya ve muhtemel sel baskınları konusunda yetkililerin talimatlarını takip etmeye çağırıyoruz" dedi.

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