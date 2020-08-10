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Dünya

Endonezya'da Sinabung Yanardağı uyarısı: Kül ve dumanı 5 bin metreye ulaştı

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda artan volkanik hareketlilik sebebiyle olası patlamalara karşı tedbirli olunması istendi. Bugün yanardağdan püsküren kül ve duman kraterden 5 bin metre yüksekliğe ulaştı.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:48 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:48
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Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), 8 Ağustos Cumartesi meydana gelen volkanik hareketliliğin ardından bugün yeniden patlamanın yaşandığı Sinabung Yanardağı’ndan püsküren kül ve dumanın kraterden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Yanardağdaki artan hareketliliğe karşı bölge halkına dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapan PVMBG yetkilileri, yanardağ kraterini çevreleyen 3 kilometrelik alanda da faaliyette bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

Üçüncü alarm (Siaga) seviyesindeki yanardağda cumartesi yaşanan patlama 4 bölgede kül yağmurlarına neden olmuştu.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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