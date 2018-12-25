Endonezya'da tsunamide ölü sayısı 429'a yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 1500'e yakın kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti