Endonezya'da tsunamide ölü sayısı 429'a yükseldi
Endonezya'daki tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 429'a yükseldi.
- star.com.tr & AA
Ulusal Afet Yönetim Ajansı sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Endonezya'nın Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda haftasonu meydana gelen tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 429'a yükseldiğini açıkladı.
Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 1500'e yakın kişinin ise kayıp olduğu açıklanmıştı.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti
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