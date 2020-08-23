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Dünya

Endonezya'da 'yanardağ' alarmı!

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Karo Kenti'nde bulunan Sinabung Yanardağı, havaya kül püskürtmeye devam ediyor. Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı'nda artan volkanik hareketlilik nedeniyle uçuş uyarısı yapıldı.

AA23 Ağustos 2020 Pazar 10:41 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 10:41
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Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Karo bölgesindeki Sinabung Yanardağı’nda 3 kez patlama yaşandığını açıkladı. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Karo bölgesindeki Sinabung Yanardağı’nda 3 kez patlama yaşandığını açıkladı.

PVMBG, en son meydana gelen patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 2 bin metre yüksekliğe ulaştığı bilgisini paylaştı.

Havacılık yetkilileri, kül bulutları nedeniyle yanardağın bulunduğu bölgedeki hava sahasında uçuşu olan uçaklar için uyarı yaptı.

Bu arada bölge yetkilileri de geçen haftadan bu yana hareketliliğin arttığı yanardağdaki olası patlamalara karşı halka tedbirli olunması uyarısında bulunuyor.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

'Pasifik Ateş Çemberi' deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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