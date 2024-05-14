İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2024 Salı / 7 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2696
  • EURO
    34,9622
  • ALTIN
    2438.37
  • BIST100
    10173.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Endonezya'da yaşanan felakette can kaybı 50'ye yükseldi
Dünya

Endonezya'da yaşanan felakette can kaybı 50'ye yükseldi

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde, Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve oluşan sellerden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye çıktı.

AA14 Mayıs 2024 Salı 17:26 - Güncelleme:
Endonezya'da yaşanan felakette can kaybı 50'ye yükseldi
ABONE OL

Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamaya göre, Batı Sumatra'da sel ve heyelan nedeniyle 7 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Sel ve heyelanda şimdiye kadar 50 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralandı. Can kayıplarının çoğu Agam ve Tanah Atar bölgelerinde gerçekleşti.

Eyalet genelinde 3 bin 396 kişi yerinden olurken, 27 kişi ise halen kayıp durumda bulunuyor.

Kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Afetten etkilenen bölgelerde seyyar mutfak ve mobil su arıtma tesisleri kuruldu.

Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve oluşan seller, can kayıplarına yol açmıştı. Çok sayıda ev su altında kalmış, bina ve iş yerleri zarar görmüştü.

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı ilk kez 3 Aralık 2023'te patlamıştı. Yanardağın, ilkinden bu yana yüzlerce kez patlaması sonucu bölge sakinlerinin, patlama merkezinden 4,5 kilometre yarıçapındaki alana girmesi veya burada faaliyette bulunması yasaklanmıştı.

  • Merapi Yanardağı
  • Batı Sumatra
  • kaya kül seli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.