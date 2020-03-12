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Dünya

Endonezya'da bir haftada 3 bin 104 yeni dang humması vakası tespit edildi

Endonezya'da, bir hafta içinde 3 bin 104 kişide daha dang humması görülmesiyle vaka sayısı 17 bin 820'ye yükseldi.

AA12 Mart 2020 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 10:45
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Kompas gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, ülkede yıl başından bu yana 17 bin 820 dang humması vakasına rastladıklarını, aynı dönemde yaşamını yitirenlerin sayısının ise 104’e yükseldiğini açıkladı.

Batı, Doğu ve Orta Cava'nın yanı sıra Lampung eyaletlerinde ölüm vakalarının arttığını ifade eden Tarmizi, 32 kişinin yaşamını yitirdiği Doğu Nusa Tenggara eyaletinde en çok can kaybının yaşandığını dile getirdi.

Tarmizi, Lampung eyaletinin 3 bin 423 vaka sayısı ile ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Tarmizi, geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yıl 5 Mart’a kadar olan dönemde toplam 14 bin 716 dang humması vakası görüldüğünü ve 94 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan aylarındaki yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakalarına rastlanıyor.

Endonezya'da dang hummasından 2016'da 1598, 2017'de 493, 2018'de 344, 2019’da da 917 kişi hayatını kaybetmişti.

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