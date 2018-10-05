Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya'daki depremde binden fazla kişi enkaz altında olabilir

Endonezya'daki deprem ve tsunami sonrasında, bölgedeki köylerde 1000'den fazla kişinin halen enkaz altında olduğu sanılıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgedeki köylerden gelen raporlara göre, binden fazla kişinin enkaz altında kaldığının tahmin edildiğini söyledi.

Nugroho, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak her geçen gün ümitlerin tükendiğini belirtti. Bölgede felaket nedeniyle yaklaşık 70 bin ev hasar görürken, oluşan maddi hasarın 658 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Sulawesi Adası'nda cuma günü 7,4 büyüklüğünde deprem ve ardından tsunami meydana gelmişti.

BNPB'nin verdiği son bilgilerde, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 558'e yükseldiği belirtilmişti.

Nugroho, dün düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 17 bin 500 adadan oluşan Endonezya'da 3,8 milyon kişinin tsunami ve yaklaşık 148 milyon 400 bin kişinin deprem riski olan bölgelerde yaşadığını söylemişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MİT ve polisten ortak terör operasyonu

MİT ve polisten ortak terör operasyonu

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

Instagram'da 'name tag' dönemi

Instagram'da 'name tag' dönemi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA